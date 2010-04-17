МАУ отменила все регулярные рейсы из Борисполя

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” отменила все регулярные рейсы из Борисполя.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь авиакомпании Евгения САЦКАЯ.

Кроме того, чартерные рейсы отложены предварительно на завтра, после 12 часов.

По данным Е.САЦКОЙ, более детальная информация изложена на сайте авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, было сообщено о закрытии аэропорта «Борисполь».

По данным авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, она сегодня отменила утром рейсы из Борисполя в Амстердам, Лондон, Париж, Франкфурт и Вену.

Также отменен рейс Одесса-Вена.

«АэроСвит» отменил 15 пар рейсов

«АэроСвит» отменил сегодня 15 пар международных регулярных рейсов из Киева и регионов Украины и принял рейс из Бангкока в Киев в Симферополе.

Об этом УНИАН по телефону сообщил помощник генерального директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«На это время авиакомпанией отменено 15 пар рейсов из Киева и регионов Украины, включая направления: Будапешт, Варшава, Прага, Стокгольм, Гамбург, Пекин, Стамбул, Дубай, Ларнака, Санкт-Петербург», - сообщил С.КУЦЫЙ.

По его словам, также отменены утренние и дневные рейсы в Москву.

Есть несколько отложенных рейсов.

В то же время сегодня авиакомпания приняла рейс Бангкок - Киев в Симферополе, поскольку сообщение о закрытии аэропорта «Борисполь» было получено во время полета самолета. Этим рейсом доставлено 202 пассажира, из них 70 – транзитных.

«Сейчас компания организует доставку пассажиров в конечные пункты, преимущественно автотранспортом, а также киевлян доставляют в Киев», - сказал он.

Напомним, аэропорт «Борисполь» закрыт до 21 часа. Аэропорт закрыт из-за облака вулканической пыли, которое достигло Украины.