В МВД проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности

В Министерстве внутренних дел проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности за время руководства ведомством Юрием ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ 17 апреля в интервью журналистам на территории учебного центра внутренних войск МВД Украины, расположенном под Киевом.

«Сейчас проводится проверка всей финансово-хозяйственной деятельности МВД. О нарушениях каких-то говорить преждевременно, потому что я считаю так: о любых противоправных действиях можно говорить, когда они кем-то уже установлены. А говорить что-то заранее, что кто-то, что-то неправильно делал, это неправильно», - сказал А.МОГИЛЕВ, заверив при этом, что если в ходе проверки будут установлены нарушения, то «мы обязательно адекватные меры примем».