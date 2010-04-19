Сбалансированный бюджет можно принять не раньше 15 мая

Сбалансированный Государственный бюджет на 2010 год можно принять не раньше 15 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 17 апреля в интервью журналистам заявил народный депутат Украины от фракции НУ-НС, член бюджетного комитета Верховной Рады Украины Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

По его словам, по минимальным расчетам, только через 2 недели правительство сможет презентовать проект Госбюджета в Верховной Раде.

«Собственно, минимальное время, когда бы не было просто так - “принять лишь бы принять”, - это минимально 2 недели. Из-за этого возможность принять бюджет адекватный с расчетами, с проработкой - не раньше 15 мая», - сказал народный депутат.

Вместе с тем он допускает, что председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН «может продавить» принятие госбюджета.

«Но принять адекватный бюджет до 1 мая невозможно», - убежден П.ЖЕБРИВСКИЙ.