Межбанк: доллар сегодня торгуется на прежнем уровне

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9150/7,9275 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2712/0,2717 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6500/10,6710 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3457/1,3459 долл./евро (пятница, 16 апреля, - 1,3530/1,3532 долл./евро).

В пятницу, 16 апреля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл.