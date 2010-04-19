С сегодняшнего дня, 19 апреля 2010 г., Национальный банк Украины (НБУ) возобновил размещение своих депозитных сертификатов сроком на 60 дней.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

Сертификаты будут размещаться под 9% годовых.

Последний раз сертификаты с такой срочностью НБУ размещал в начале октября 2009 года под 8% годовых.

Как сообщалось, Национальный банк Украины для стерилизации избыточной ликвидности коммерческих банков предлагает к размещению свои депозитные сертификаты.

В марте т.г. НБУ провел операции по мобилизации средств банков на общую сумму 23,4 млрд. грн., объем операций по рефинансированию составил 460,2 млн. грн. (с начала года – соответственно 56,3 млрд. грн. и 3,4 млрд. грн.).