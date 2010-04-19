В п.г. Бойко заработал 245 тыс. грн.

“Урядовий кур’єр” публикует сведения о доходах министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО и членов его семьи за 2009 год.

Согласно декларации о доходах, общая сумма совокупного дохода министра топлива и энергетики в 2009 году составляет 245 тыс. 439,40 грн., в том числе заработная плата - 210 тыс. 100,40 грн., материальная помощь - 35 тыс. 339,00 грн.

На содержание имущества оплачено 31 тыс. 529,11 грн., по договорам найма (аренды) - 5 грн.

В частной собственности министра - земельный участок площадью 1952 кв. м, жилой дом общей площадью 30 кв. м, квартира общей площадью 113 кв. м и гараж общей площадью 20 кв. м.

Транспортные средства в частной собственности министра: легковой автомобиль ВАЗ 2101, с объемом двигателя 1 300 куб. см и автомобиль Mersedes-Benz с объемом двигателя 5 000 куб. см.

Совокупный доход членов семьи министра составляет 3 млн. 872 тыс. 729,94 грн.

На содержание имущества члены семьи министра потратили 159 тыс. 642,33 грн.

В частной собственности членов семьи министра земельные участки общей площадью 16 тыс. 600 кв. м, жилой дом общей площадью 444,8 кв. м, квартира общей площадью 476,30 кв. м, гараж общей площадью 34,6 кв. м.

Также в частной собственности членов семьи министра автомобиль Nіssan Mіcra объемом двигателя 1 300 куб см.

Нарицательная стоимость приобретенных ценных бумаг у членов семьи министра - 8 тыс. 871,90 грн., размер взносов (паев) в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений, организаций - 273 тыс. 100 грн., сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях - 14 млн. 592 тыс. 064,22 грн.