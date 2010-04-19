Курс доллара в банках немного вырос

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно повысился по сравнению с 18 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 18 апреля и сегодня составляет 10,59 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 10,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,54-10,62 грн./евро, по продаже – в пределах 10,65-10,78 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 18 апреля, почти не изменился и сегодня составляет 0,2652/0,2722 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,59 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 10,69 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,54-10,62 грн./евро, по продаже – в пределах 10,65-10,78 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 18 апреля, не изменился – 0,2655/0,2729 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,863/7,917 грн., евро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2690/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,93 грн., евро – 10,55/10,85 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,864/7,919 грн., евро – 10,51/10,66 грн., рубль – 0,2660/0,2720 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 19 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9258, к евро – 10,72757, к российскому рублю – 0,273.