Табачник получил 831 тыс. грн. дохода

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК получил в 2009 году общий совокупный доход на сумму 831 642,14 грн.

Такие данные обнародованы в его декларации о доходах, сообщает газета "Урядовий кур’єр".

В том числе дивиденды, проценты, роялти, полученные Д.ТАБАЧНИКОМ, - 458 193,14 грн., материальная помощь - 37 416 грн., доход от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторское вознаграждение (гонорар) - 79 422 грн., зарплата - 256 611 грн.

Отмечается, что общая сумма совокупного дохода, полученного членами семьи Д.ТАБАЧНИКА за 2009 год, составляет 223 126,64 грн., в том числе дивиденды, проценты, роялти - 5 624,64 грн., доход от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторское вознаграждение (гонорар) - 55 212 грн., заработная плата - 162 290 грн.

Д.ТАБАЧНИК в 2009 году выплатил по договорам найма (аренды) 23 657 грн., на содержание имущества, находящегося в частной собственности, - 62 204,12 грн., а на содержание имущества, находящегося в частной собственности членов семьи оплачено 5 762 грн.

В частной собственности министра находятся земельные участки общей площадью 6 960 кв. м, жилой дом общей площадью 559 кв. м, квартира общей площадью 126 кв. м и гараж общей площадью 58 кв. м.

В частной собственности членов семьи Д.ТАБАЧНИКА находятся квартира общей площадью 38 кв. м и легковой автомобиль Toyota Camry с объемом двигателя 2 400 куб. см.

На счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях у Д.ТАБАЧНИКА есть 4 542 269,17 грн., а у членов семьи - 1 471 782 грн.