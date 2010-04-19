Президент изменил состав своей квоты в Укрэксимбанке и Ощадбанке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ изменил состав своей квоты в «Укрэксимбанке» и «Ощадбанке».

Соответствующий Указ №539/2010 «О членах наблюдательных советов «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» обнародован на сайте Президента.

В состав наблюдательных советов указанных банков вошли: первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, советник Президента Украины Павел ГАЙДУЦКИЙ, заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ, заведующий кафедрой финансов Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Виктор ФЕДОСОВ, председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением от 29 марта 2010 года изменил состав своей квоты в «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке». Согласно документу, в набсоветы «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» вошли руководитель аппарата премьер-министра Александр КУШНИРЕНКО, первый заместитель министра Кабинета министров Константин ЛЮБЧЕНКО, заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН, заместитель министра финансов Сергей РЫБАК, глава Государственного казначейства Украины Сергей ХАРЧЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, наблюдательные советы «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», которые на 100% принадлежат государству, формируются по квотному принципу. В набсоветы банков входят 15 человек, по 5 человек от Верховной Рады, Президента и Кабинета министров Украины.