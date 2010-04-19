Межбанк: евро упало до 10,64 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9160/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9245 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9240/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,9250 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2712/0,2717 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2714/0,2715 грн./рубль. К закрытию цены упали до 0,2705/0,2706 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,2575 рубля за доллар (+0,2350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3420/1,3495 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6500/10,6710 грн./евро, к 12:00 цены составили 10,6515/10,6620 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,6405/10,6465 грн./евро.