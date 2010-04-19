Нацбанк уже монетизировал 89% ОВГЗ

Национальный банк Украины по состоянию на 1 апреля 2010 года из 43,484 млрд. грн. облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые были выпущены на протяжении 2008, 2009 годов и января-марта 2010 года для докапитализации коммерческих банков, монетизировал 89% (38,755 млрд. грн.). Это вытекает из данных, обнародованных на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, для вышеуказанных целей были выпущены ОВГЗ: в 2008 году на 13,770 млрд. грн. (монетизировано на 2 млрд. грн.), в 2009 году – 23,324 млрд. грн. (29,342 млрд. грн.), в январе-марте 2010 года – 6,39 млрд. грн. (7,413 млрд. грн.).

Доходность таких бумаг в 2008 году составила 9,74%, в 2009 и 2010 гг. – 9,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, за указанный период правительство Украины за счет выпуска ОВГЗ проводило увеличение уставных капиталов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", которые на 100% принадлежат государству. Кроме того, с участием правительства путем внесения в уставный капитал ОВГЗ были докапитализированы три негосударственных банка: банк «Киев», «Укргазбанк» и «Родовид Банк».