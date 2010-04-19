В «Диалогбанке» продлено действие временной администрации

Национальный банк Украины продлил на три месяца действие временной администрации в ООО «Диалогбанк».

«Постановлением Национального банка Украины от 15 апреля 2010 г. №199 продлено

в ООО «Диалогбанк» действие временной администрации сроком на три месяца - с 16 апреля 2010 до 15 июля 2010 года. Продлены полномочия временного администратора ООО «Диалогбанк» Марины БАССЕЛЬ сроком на три месяца - с 16 апреля 2010 до 15 июля 2010 года», - сообщается на сайте НБУ.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №603 от 15 октября 2009 г. ввел временную администрацию в ООО «Диалогбанк» (г. Днепропетровск) сроком на шесть месяцев - с 16 октября 2009 года до 15 апреля 2010 года.

Также НБУ ввел в «Диалогбанке» мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 октября 2009 года до 15 января 2010 года.

Справка УНИАН. ООО «Диалогбанк» зарегистрировано в январе 1992 года.

Убыток банка по итогам 2009 года составил 65,879 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года долей в капитале ООО «Диалогбанк» владели - ООО Компания «Ренессанс» - 33,4%, ООО Компания «Фламинго» - 33,3%, ООО «Юниверс» - 33,3%.