Эксперт: КМУ надо отказаться от фискального наполнения бюджета

На стадии выхода из кризиса правительству стоит отказаться от исключительно фискальных методов наполнения бюджета, а вернуться к идее стимулирования развития малого и среднего бизнеса путем налоговых льгот.

Как сообщили УНИАН в Агентстве моделирования ситуаций, так прокомментировал последние решения правительства, направленные на увеличение доходной части бюджета, директор агентства Виталий БАЛА.

«Последние инициативы правительства заставляют задуматься относительно принципов стимулирования экономики. Усиление фискальной составляющей, особенно на стадии выхода из кризиса, нельзя считать эффективным шагом», - говорит эксперт. По его словам, здесь стоит говорить о стимулировании развития, в первую очередь, малого и среднего бизнеса. Фактически коллектив во главе с Королевской (глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной деятельности и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ – УНИАН) подготовил свод достаточно эффективных решений, призванных поддержать т.н. средний класс – основу любого демократического общества. Однако их реализация стопорится на уровне правительства», - отметил В.БАЛА.

По его мнению, реформаторским решениям, которые имеют поддержку и в профильном комитете, и на уровне вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО сложно будет найти свое применение в правительстве. Кроме того, В.БАЛА считает, что реализация предвыборного тезиса президента Виктора ЯНУКОВИЧА о налоговых каникулах для малого бизнеса, скорее всего, имеет крайне «туманные перспективы».