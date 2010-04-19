Доллар растет к большинству мировых валют

Доллар на торгах в понедельник увеличивается в цене по отношению к большинству мировых валют на фоне стремления инвесторов избегать вложений в рискованные активы в связи с официальными обвинениями против американского инвестбанка Goldman Sachs Inc., пишет интернет-издание The Wall Street Journal.

Как сообщает РИА Новости, доллар на торгах в понедельник подорожал к евро до 1,3452 доллара за евро против 1,3510 доллара за евро. Доллар также укрепился по отношению к иене - до 92,17 иены за доллар против 92,12 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,32% до 81,08 пункта. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в прошлую пятницу предъявила обвинения американскому инвестбанку Goldman Sachs в сокрытии информации о действительном состоянии финансов с целью намеренного введения в заблуждение его акционеров. По мнению комиссии, банк частично сокрыл информацию по выпущенным им долговым обязательствам, обеспеченным пулом субстандартных ипотечных кредитов. Подобный новостной фон лишь усугубил нервозное состояние на валютном рынке, вызванное до сих пор неурегулированным вопросом предоставления финансовой поддержки Греции. В понедельник в Афины должны были прибыть три делегации для обсуждения деталей механизма помощи Греции. Однако по состоянию на настоящий момент в Афины прибыла лишь группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ), в то время как представители Еврокомиссии и Европейского центрального банка не смогли добраться до пункта назначения из-за по большей части закрытого в связи с извержением вулкана в Исландии воздушного пространства в Европе. "Ни один из этих вопросов, вероятно, не будет решен быстро", - полагают аналитики Citigroup, а стремление инвесторов избежать риска, скорее всего, "будет определять динамику на валютном рынке в краткосрочной перспективе". Неопределенность со сроками предоставления помощи Греции в понедельник в очередной раз толкнула доходность по греческим десятилетним облигациям к рекордным отметкам - выше 7,6%. "Резко растущая премия за риск по греческим правительственным бумагам делает неизбежным обращение за средствами к МВФ, но инвесторы не успокоятся до тех пор, пока для Греции не будет согласован обоснованный план роста (экономики)", - полагает глава отдела анализа экономик стран G7 Tullett Prebon Елена Комилева (Lena Komileva).