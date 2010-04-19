«ПриватБанк» сократил чистую прибыль на 36%

ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) в I квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократило чистую прибыль на 36% – до 215,422 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период увеличились на 7%, и на 1 апреля 2010 года составили 91,979 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 8% - до 81,179 млрд. грн.,

обязательства - на 8% - до 81,493 млрд. грн. Уставный капитал в I квартале не изменялся и оставался на уровне 7,811 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 2% – до 10,485 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.