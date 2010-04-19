НБУ: комбанки несвоевременно сдают отчеты

19:50, 19 апреля 2010
Финансы
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Киевского региона

Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен несвоевременной сдачей отчетов коммерческими банками Киевского региона. Об этом говорится в письме Нацбанка №47-312/2734, которым располагает УНИАН.

«Департамент безвыездного банковского надзора выражает обеспокоенность плохой организацией подготовки и предоставления банками статистической отчетности Национальному банку», - говорится в письме.

По данным НБУ, в последнее время участились случаи нарушения банками Киевского региона установленных правилами сроков представления Национальному банку форм статистической отчетности банковского надзора (заказчиком и получателем которых является Департамент нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора).

«Такое состояние дел делает невозможной своевременную подготовку обобщенной информации по банкам Киевского региона, и, как следствие, оперативной сводки данных по банковской системе Украины», - говорится в документе.

Нацбанк подчеркивает, что при нарушении банками сроков представления форм отчетности Департаментом безвыездного банковского присмотра будут рассматриваться вопросы относительно наложения на такие банки штрафы за неподачу (несвоевременное предоставление) отчетности.

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