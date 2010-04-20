МВФ повысит прогноз роста мировой экономики в 2010 году до 4%

Международный валютный фонд (МВФ) вскоре повысит свой прогноз роста мировой экономики в 2010 году по сравнению с январской оценкой в 3,9%. Об этом пишет в понедельник японская газета Nikkei со ссылкой на интервью с главой МВФ Домиником Стросс-Каном (Dominique Strauss-Kahn), передает k2kapital.

Предполагается, что прогноз будет повышен на 0,1 процентный пункт до 4%.

По словам Стросс-Кана, рост экономик ускоряется в развивающихся странах. Также позитивная тенденция, по мнению главы фонда, наметилась в странах Южной Америки и Африки, однако спрос в частном секторе остается слабым в Японии, США и Европе.

МВФ опубликует обновленные оценки экономического роста из доклада World Economic Outlook 21 апреля.

Напомним, что в январе с.г. МВФ значительно повысил свой прогноз по динамике мировой экономики, заявив, что в 2010 году рост составит 3,9%, в то время, как в октябре 2009 года фонд предсказывал повышение на 3,1% в 2010 году и на 4,3% в 2011 году.