Инфляция в России замедлилась до 6,3% на середину апреля
10:28, 20 апреля 2010Финансы
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В годовом исчислении
"У нас 6,3% на середину апреля", - сказал Игнатьев.
Ранее Игнатьев не исключал ускорения темпов инфляции в 2010 году до 7% в годовом исчислении.
В текущем году власти рассчитывают на существенное замедление инфляционных процессов - согласно официальному прогнозу, рост потребительских цен не должен превысить 7,5%.
По данным Росстата, темпы роста потребительских цен в России с 6 по 12 апреля сохранялись на уровне 0,1% четвертую неделю подряд, с начала года к 12 апреля инфляция набрала 3,3%.
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