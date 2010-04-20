Инфляция в России замедлилась до 6,3% на середину апреля

Инфляция в РФ в годовом исчислении замедлилась до 6,3% на середину апреля с 6,5% на конец марта, сообщил во вторник журналистам председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, сообщает РИА Новости

"У нас 6,3% на середину апреля", - сказал Игнатьев.

Ранее Игнатьев не исключал ускорения темпов инфляции в 2010 году до 7% в годовом исчислении.

В текущем году власти рассчитывают на существенное замедление инфляционных процессов - согласно официальному прогнозу, рост потребительских цен не должен превысить 7,5%.

По данным Росстата, темпы роста потребительских цен в России с 6 по 12 апреля сохранялись на уровне 0,1% четвертую неделю подряд, с начала года к 12 апреля инфляция набрала 3,3%.