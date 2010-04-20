Курс доллара в банках остался прежним – 7,89/7,92 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 19 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках сегодня также без изменений – 10,59/10,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,63 грн./евро, по продаже – в пределах 10,65-10,80 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 19 апреля, немного понизился и сегодня составляет 0,2648/0,2719 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,59/10,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,48-10,63 грн./евро, по продаже – в пределах 10,65-10,80 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 19 апреля, незначительно изменился – 0,2653/0,2720 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,88/7,915 грн., евро – 10,55/10,70 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,93 грн., евро – 10,45/10,80 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,862/7,915 грн., евро – 10,53/10,65 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,646069, к российскому рублю – 0,27146.