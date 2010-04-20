Банк Индии повысил ключевую ставку до 3,75%

Резервный банк Индии, выполняющий в стране функции ЦБ, поднял ставку по сделкам обратного РЕПО на четверть процентного пункта - с 3,5% до 3,75%. Таким образом индийские монетарные власти пытаются обуздать высокую инфляцию, грозящую развитию экономики, сообщает РБК.

Одновременно индийский ЦБ поднял ставку по сделкам РЕПО с 5% до 5,25%, а уровень обязательных резервов для банков страны - с 5,75% до 6%.

Индийская экономика - третья по величине в Азии - быстрее других экономик региона выбирается из кризиса. Экспорт и промышленное производство растут высокими темпами, равно как и ВВП страны. Однако на данный момент главной головной болью для властей является инфляция. По итогам марта она составила 9,9% - это оказалось хоть и ниже прогнозов, но все равно очень высоким показателем.