Межбанк: к 12:00 доллар торгуется на уровне 7,9230/7,9255 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9175/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2718/0,2721 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2721/0,2722 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,1155 рублей за доллар (-0,1425).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3476/1,3478 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6685/10,6840 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6885/10,6960 грн./евро.