Рецессия в экономике России закончилась

Российская экономика вышла из рецессии и начала восстанавливаться, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о работе в 2009 году, сообщает РИА Новости.

"Начиная с июля прошлого года российская экономика все более уверенно демонстрирует признаки восстановления", - сказал Путин.

"Рецессия в нашей экономике закончилась. Более того, у нас очень хорошие стали стартовые условия для дальнейшего движения вперед. Это не значит, что кризис закончился, но рецессия закончилась", - подчеркнул премьер.