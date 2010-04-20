Рецессия в экономике России закончилась
13:15, 20 апреля 2010Финансы
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Российская экономика вышла из рецессии и начала восстанавливаться, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о работе в 2009 году, сообщает РИА Новости.
"Начиная с июля прошлого года российская экономика все более уверенно демонстрирует признаки восстановления", - сказал Путин.
"Рецессия в нашей экономике закончилась. Более того, у нас очень хорошие стали стартовые условия для дальнейшего движения вперед. Это не значит, что кризис закончился, но рецессия закончилась", - подчеркнул премьер.
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