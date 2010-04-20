Золото подорожало

Золото увеличивается в цене на торгах во вторник на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, тем не менее, аналитики отмечают, что на рынок все еще оказывает значительное влияние ситуация вокруг обвинений против американского инвестбанка Goldman Sachs Group Inc., сообщает агентство Bloomberg.

В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже июньский фьючерс на золото подорожал на 0,5% - до 1141,4 доллара за тройскую унцию. В то же время ранее в ходе торгов в Азии спотовая цена на золото колебалась как в сторону снижения, так и в сторону увеличения в пределах 0,2% - около отметки 1136,50 доллара за унцию.

Поддержку рынку золота во вторник оказал слабеющий доллар.

Доллар во вторник подорожал к евро до 1,3484 доллара за евро против 1,3488 доллара за евро на фоне опасений, что затянувшийся кризис в сфере авиаперевозок в Европе может повредить восстановлению мировой экономики. Тем не менее, в целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,1% - до 80,92 пункта.