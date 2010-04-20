Золото подорожало
На 0,5% - до 1141,4 долл.
В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже июньский фьючерс на золото подорожал на 0,5% - до 1141,4 доллара за тройскую унцию. В то же время ранее в ходе торгов в Азии спотовая цена на золото колебалась как в сторону снижения, так и в сторону увеличения в пределах 0,2% - около отметки 1136,50 доллара за унцию.
Поддержку рынку золота во вторник оказал слабеющий доллар.
Доллар во вторник подорожал к евро до 1,3484 доллара за евро против 1,3488 доллара за евро на фоне опасений, что затянувшийся кризис в сфере авиаперевозок в Европе может повредить восстановлению мировой экономики. Тем не менее, в целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,1% - до 80,92 пункта.