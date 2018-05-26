Госпрограмма развития: вместо бюджета тезисы

Вместо обещанного законопроекта о госбюджете на 2010 год правительство на минувшей неделе подало на рассмотрение в парламент Государственную программу экономического и социального развития на текущий год, которую депутаты приняли в первом чтении. Вопреки определенным надеждам, данный документ так и не продемонстрировал, какие приоритеты у нынешнего правительства. Программа оказалась перечнем стандартных тезисов, которые не всегда согласованы друг с другом…

Поспешишь - людей насмешишь...

Кабинету министров пока не удается ввести бюджетный процесс в законное русло. Вопреки требованиям законодательства, он все еще не утвердил бюджетную декларацию на 2011 г. и не подал в парламент бюджетную резолюцию. Очевидно, эти документы сейчас далеко на втором плане, поскольку нет ни резолюции, ни бюджета на этот год – «мешают» газовые вопросы. На прошлой неделе, несмотря на свои обещания, правительство так и не передало в Верховную Раду проект основной финансовой росписи, однако внесло Государственную программу экономического и социального развития Украины на 2010 г.

Согласно действующему законодательству, оба документа должны подаваться в Верховную Раду одновременно. Но Кабмин начал с программы, очевидно, решил таким образом занять публику до того момента, пока не будет подготовлен проект госбюджета-2010. К слову, законодательство также требует, чтобы госпрограмма была не только согласована с бюджетом, но и корреспондировала с программой деятельности Кабмина, а также включала основные положения послания к народу и ВР президента. Правительство явно поспешило с "вбросом" программы, поскольку все остальные документы сейчас только на стадии формирования…

Как и ожидалось, госпрограмма была поддержана коалицией и принята в первом чтении. Документ состоит из трёх блоков. Первый включает анализ текущего состояния реального сектора экономики, финансов, социальной и банковской сфер и пр. Второй блок посвящен первоочередным шагам относительно стабилизации социально-экономической ситуации, третий - реформам, которые предполагается провести.

"Отличительные" наметки

В анализе текущего состояния экономики нынешнее правительство, как и предыдущее, не смогло быть объективным. Спад в первой половине 2009 года оно списало на некомпетентные действия Кабмина Тимошенко, а устойчивое восстановление во второй половине года – на удачное стечение обстоятельств, прежде всего, улучшение условий внешней торговли.

Прогноз на текущий год правительство сформировало на основе очень умеренных показателей. Согласно документу, в этом году ожидается рост реального ВВП на уровне 3,7%, номинальный ВВП, согласно прогнозам, будет составлять 1 триллион 83,1 миллиарда гривень. Рост объема производства продукции в промышленности предусматривается на уровне 5,3%. Инфляция в 2010 году в среднем против предыдущего года прогнозируется на уровне 12,2%. Ожидается, что прямые иностранные инвестиции в экономику Украины составят 5 миллиардов долларов.

Противоречия в подробностях

В части оперативных антикризисных мер правительство выделило три ключевых приоритета: оздоровление сектора государственных финансов и банковской системы, стимулирование притока инвестиций. В рамках каждого из них правительство выписало практически все экономические инициативы, которые сейчас на слуху. Среди них стоит выделить снижение НДС и налога на прибыль, введение налогов на роскошь, возобновление приватизации крупных предприятий.

Ряд предложений противоречат друг другу, а поэтому априори являются нереальными. К примеру, одновременное снижение налогов на доходы и потребление невозможно в принципе. Традиционно страны выбирают в приоритеты либо налогообложение потребления, либо налогообложение доходов. Поскольку правительство хочет простимулировать развитие бизнеса, то снижение ставки НДС до 17% выглядит не совсем адекватно.

Стоит отметить, что большинство из подобных инициатив носят, скорее, стратегический характер, и вряд ли могут быть реализованы в оперативном режиме. В то же время, те приоритеты, которые указаны как долгосрочные, содержат очень мало полезной информации о политике правительства в текущем году.

К примеру, в рамках бюджетно-налоговой политики выделены следующие задачи:

организация и оптимизация бюджетного процесса;

оптимизация уровня и структуры государственного долга;

оптимизация уровня налоговой нагрузки и повышение эффективности администрирования налогов;

повышение уровня капитальных расходов в консолидированном бюджете.

Подобное изложение задач бюджетно-налоговой политики на текущий год свидетельствует либо о полном отсутствии их понимания, либо о том, что данный документ является отпиской для истосковавшейся по бюджету общественности. Как-никак, апрель заканчивается, уже надо над проектом бюджета-2011 задумываться, а о бюджете-2010 известно только понаслышке.

В целом, Государственная программа экономического и социального развития на 2010 год напоминает свод всем известных тезисов, необходимость реализации которых не вызывает сомнения. Куда более важный вопрос - механизмы реализации поставленных задач, несмотря на то, что госпрограмма является весьма объемной, так и не был выписан. В данном контексте вызывает опасение, что ведомства, которые не в силах четко сформулировать, что и как они собираются реформировать, смогут в принципе это сделать... И хотя, сейчас Госпрограмма на стадии проекта, вряд ли она претерпит существенные качественные изменения к моменту окончательного принятия.

Виталий Кравченко (для УНИАН)