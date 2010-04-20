Банки Украины кредитуют правительство

Около половины облигаций госзайма, размещенных Минфином в марте, были выкуплены банками из первой десятки. Крупнейшими кредиторами Кабмина стали «Аваль» и УкрСиббанк, сообщает в эксклюзивном материале портал Дело

В распоряжении «ДЕЛА» оказались свежие данные финотчетности первой десятки украинских банков по размеру активов. Согласно им, крупнейшие финучреждения страны в прошлом месяце активно инвестировали средства в гособлигации. Так, совокупный чистый прирост портфелей ОВГЗ пяти из топ-10 банков составил 3,6 млрд. грн. (без учета Укрэксимбанка).

Если учесть, что через выпуск ОВГЗ Министерство финансов привлекло в марте в госбюджет 8,6 млрд. грн., банки можно назвать основными финансовыми донорами бюджетного дефицита.

Крупнейшими покупателями ОВГЗ в прошлом месяце выступили Райффайзен Банк Аваль, портфель госбумаг которого вырос на 1,4 млрд. грн., УкрСиббанк (1,1 млрд. грн.), Укрсоцбанк (0,5 млрд. грн.) и ОТП Банк (0,4 млрд. грн.).

Больше всех по этому показателю преуспел Укрэксимбанк (на 2,1 млрд. грн.). Но рост портфеля госбумаг этого финучреждения, скорее всего, связан с увеличением его уставного капитала в форме ОВГЗ на 4,6 млрд. грн., которое состоялось в прошлом месяце, после чего часть ОВГЗ была монетизирована.

Банкиры свою возросшую любовь к ОВГЗ объясняют просто: на рынке сейчас существует избыточная ликвидность, а наиболее привлекательный инструмент для размещения этих средств — гособлигации. «Избыточную ликвидность испытывают многие банки, а кредитование еще не совсем возобновилось, в итоге госбумаги оказались хорошим инструментом для инвестирования», — объясняет директор казначейства Райффайзен Банка Аваль Владимир Кравченко.

С ним солидарен председатель правления ОТП Банка Дмитрий Зинков. «Пока не будут развернуты все программы кредитования, вложение в ОВГЗ будет любимым инструментом банков», — говорит он.

Повышенный спрос на ОВГЗ, который был продиктован снижением политических рисков и избытком свободных денег, спровоцировал снижение доходности гособлигаций. Так, если в январе-феврале средневзвешенная доходность ОВГЗ составляла 22-23%, то уже в марте этот показатель снизился до 13,5%.

1,6 млрд. грн. вложили нерезиденты Кроме украинских банков, повышенную заинтересованность в ОВГЗ проявляли иностранные инвесторы. Правда, они были не основными покупателями бумаг. «По данным НБУ, в чистом виде прирост вложений нерезидентов в марте составил 1,6 млрд. грн., а всего в марте было размещено 8,6 млрд. грн.», — отмечает начальник аналитического управления компании «Инвестиционный капитал» Александр Вальчишен. По словам начальника отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банка Украина Александра Печерицына, Нацбанк при предоставлении данной информации учитывает конечных владельцев ОВГЗ. «Поэтому, скорее всего, это (1,6 млрд. грн. — «ДЕЛО») реальные цифры», — считает он.

Доходность расти не будет Банкиры ожидают стабилизации доходности по госбумагам и не надеются на увеличение ставок. «Так как Минфин сейчас готовит частное и публичное размещение еврооблигаций, то в ближайшей перспективе у них не будет необходимости брать очень дорогие деньги. Поэтому Минфин вряд ли будет дальше повышать доходность ОВГЗ», — считает Кравченко. Однако это не отпугнет ни банкиров, ни нерезидентов.