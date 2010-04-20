Банк «Хрещатик» увеличит УК на 200 млн. грн.

Банк «Хрещатик» на протяжении 2010 года намерен увеличить уставный капитал на 200 млн. грн.

Об этом говорится сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, увеличение уставного капитала будет происходить путем дополнительного выпуска акций. Вопросы срока размещения и других параметров допэмиссии будут рассмотрены на ближайшем собрании акционеров, время проведения которого пока не определено.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составляли 6,426 млрд. грн., обязательства – 5,769 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,08 млрд. грн., собственный капитал – 657,317 млн. грн., уставный капитал – 617,76 млн. грн.

Чистый убыток банка «Хрещатик» в 2009 году составил 86 млн. грн. против 72 млн. грн. прибыли в 2008 году.

По данным банка, на 1 января 2010 года его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.