Путин: Рецессия в российской экономике закончилась

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что российская экономика вышла из рецессии и начала восстанавливаться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил, выступая с докладом в Государственной думе.

«Рецессия в нашей экономике закончилась. Более того, у нас очень хорошие стали стартовые условия для дальнейшего движения вперед. Это не значит, что кризис закончился, но рецессия действительно приказала долго жить», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, начиная с июля прошлого года, российская экономика все более уверенно демонстрирует признаки восстановления. По официальному прогнозу, в 2010 году ВВП должен увеличиться на 3,1%, однако есть большая вероятность, что темпы роста будут выше, добавил премьер РФ.

«Предварительные итоги первого квартала 2010 года внушают оптимизм. Рост промышленного производства в первом квартале составил 5,8%, а реальные доходы граждан страны выросли на 7,4%», - сообщил он.

По словам В.ПУТИНА, ключевые отрасли реального сектора, финансовая система выходят из периода глобальных испытаний в хорошей форме.

Он отметил, Россия имеет положительный торговый баланс и самую низкую за последние несколько лет инфляцию.