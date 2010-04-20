Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2011 год

Кабинет министров Украины одобрил Декларацию целей и задач бюджета (Бюджетную декларацию) на 2011 год.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 19 апреля 2010 г. №315, размещенном на сайте Кабмина.

Согласно декларации, предельный размер дефицита государственного бюджета должен составлять не более 4,5% прогнозируемого годового объема валового внутреннего продукта (ВВП). Доля перераспределения ВВП через сводный бюджет должна быть сохранена на уровне не выше, чем прогноз на 2010 г., и не более чем 30,5%, с учетом возможного внесения изменений в акты налогового законодательства и изменения объемов специального фонда бюджета. Удержание госдолга на экономически безопасном уровне (не более 40% ВВП) предусматривается путем осуществления государственных заимствований.

Кабмин, согласно документу, должен будет предоставить гарантии в объеме не более 3% ВВП для реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных, в частности, на развитие экспортного потенциала национальной экономики.

Удельный вес расходов развития и предоставления кредитов предусмотрено ориентировочно на уровне 13-14% всего объема расходов и предоставления кредитов из госбюджета с учетом возможных изменений в структуре расходов и внесения изменений в законодательство. Приоритетным направлением капитальных вложений будет финансирование объектов, которые обеспечивают прирост/поддержание мощностей в 2011-2012 гг. или вводятся в эксплуатацию в 2011 г.

Кроме того, документом предусматривается внедрение государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве, что будет способствовать привлечению финансовых ресурсов на модернизацию и развитие ЖКХ в условиях уменьшения объемов бюджетной поддержки отрасли; концентрация господдержки на удешевление привлеченных кредитных ресурсов для реализации инновационно-инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

Также предусматривается повышение финансовых возможностей местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления путем закрепления за ними дополнительных источников доходов.

Документом также предусматривается в 2011 г. разработать и внести изменения в законодательство по совершенствованию бюджетного законодательства в части обеспечения развития среднесрочного бюджетного планирования, а также проведение налоговой реформы. Основными направлениями налоговой реформы должны стать поэтапное снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков и принятие мер по легализации доходов и имущества, полученных с нарушением налогового законодательства. Реформирование налоговой системы будет предусматривать также постепенное снижение ставки налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость, поэтапное повышение ставок акцизного сбора с целью адаптации налогового законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, установление ставок акцизного сбора на компоненты бензинов на уровне ставок на бензины, введение налога на роскошь, отмену малоэффективных общегосударственных и местных налогов и сборов, введение налоговых каникул для семейного бизнеса.

Кроме того, декларация предусматривает сбалансирование финансовых планов НАК “Нафтогаз Украины” и ее предприятий и компаний без привлечения бюджетных средств, государственных ценных бумаг, предоставления рассрочек и отсрочек в уплате налоговых обязательств и утверждения на этой основе бездефицитного финансового плана; а также принятие госпрограммы приватизации.

Предусматривается также снижение дефицита Пенсионного фонда и обеспечение его сбалансированности путем сокращения объема льгот при уплате страховых взносов, оптимизации максимальной величины заработной платы (дохода), с которой платятся страховые взносы, и размера пенсий, поэтапный переход к единым правилам назначения пенсий.

В Бюджетной декларации на 2011 г. запланировано сокращение перечня защищенных статей расходов и определены защищенные статьи расходов преимущественно социального характера: на оплату труда работников бюджетных учреждений; начисления на заработную плату; приобретение медикаментов и перевязочных материалов; обеспечение продуктами питания; оплату коммунальных услуг и энергоносителей; текущие трансферты населению; текущие трансферты местным бюджетам. «Определение защищенными расходами на 2011 год расходов на обслуживание госдолга, реформирование и развитие Вооруженных Сил, разведывательную деятельность, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил, утилизацию обычных видов боеприпасов, непригодных для последующего хранения и использования, строительство жилья для военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, подготовку кадров высшими учебными заведениями I—IV уровня аккредитации, фундаментальные исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, мероприятия, связанные с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», - отмечается в Бюджетной декларации.

Документ также предусматривает системное повышение минимальной зарплаты, должностного оклада работникам I тарифного разряда единой тарифной сетки, прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума; социальную помощь, включая предоставление льгот, в зависимости от материального положения семьи; льготы и компенсации по профессиональному признаку соответствующим категориям граждан с учетом их материального положения и финансирования их за счет средств предприятий и учреждений; увеличение пособия при рождении ребенка.

Справка УНИАН. Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины до 1 июня должен подать в Верховную Раду проект Основных направлений бюджетной политики на следующий год.