«Правэкс-Банк» в I квартале увеличил убыток в 3 раза

«Правэкс-Банк» (г. Киев) в I квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, увеличил убыток в 3 раза - до 122,487 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период сократились почти на 1%, и на 1 апреля 2010 года составили 7,372 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 6%, до 5,329 млрд. грн., обязательства увеличились на 1% - до 6,415 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 1,562 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 11% - до 956,539 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Убыток банка за 2009 год составил 711 млн. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".