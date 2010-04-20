Межбанк закрылся ростом евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9175/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9235/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,9250 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2718/0,2721 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2721/0,2722 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2722/0,2723 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,09 рублей за доллар (-0,1675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3450/1,3520 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6685/10,6840 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6885/10,6960 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7035/10,7100 грн./евро.