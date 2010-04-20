Обязательства Кабмина в апреле по внутреннему долгу - 6 млрд грн.

Обязательства правительства по выплатам по внутреннему долгу составляют в апреле 6 млрд. грн., в мае – 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями УСПП.

Он отметил, что такие большие объемы выплат объясняются непрофессиональной работой прежнего правительства.

“Я вспоминаю свои годы работы министром финансов, мы по внутренним долгам отдавали, в лучшем случае, 1,5-2 млрд. в год, подчеркиваю, в год. А мы в одном апреле должны отдать шесть, в мае – пять (млрд. грн.). Вот предыдущее правительство думало о том, что это бомба под финансовую стабильность... Эту мину предыдущее правительство закладывало под наше. Они знали, что они уйдут. И поэтому так безответственно относились к формированию своих финансовых обязательств”, – сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что в апреле Пенсионному фонду нужно предоставить безвозвратный займ в размере 4 млрд. грн. «Сколько это получается – шесть и четыре – десять (млрд. грн.), и это помимо других расходов бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что поступления в апреле от гостаможни составили 4,5 млрд., от налоговой – около 2 млрд. грн.

Вместе с этим, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство справится со сложной ситуацией по выплатам внутреннего долга. Его уверенность, отметил он, основана на том, что таможне и налоговой службе удастся провести успешную борьбу с коррупцией.