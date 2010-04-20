Азаров: Кабмин в мае начнет возмещение НДС

Правительство в мае планирует начать расчет по долгам по возврату налога на добавленную стоимость ценными бумагами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями УСПП.

При этом он подчеркнул, что общий долг по возврату НДС превышает 30 млрд. грн. «Более 30 млрд. сейчас - долги по НДС. Вы не ослышались, и я не оговорился. Мы можем отдать их живыми деньгами сейчас при таких доходах в бюджет? Можем или нет? Очень бы хотели, но реально не можем. Поэтому единственный выход – это заместить наши обязательства сейчас нашими ценными бумагами», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что возмещение долгов ценными бумагами будет происходить не по принуждению, а исключительно по желанию субъектов хозяйствования. «Если нет такого желания, значит, жди, пока возместим живыми деньгами. Не откажем – будем возмещать живыми деньгами, никуда не денемся. Закон есть, и мы его будем выполнять», - сказал премьер-министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что на данный момент правительство продолжает анализировать размер долга по возврату НДС, поскольку сумма возврата значительно превышает размер, который должен был быть при сокращении объемов торговых операций.

«Если раньше было порядка 20 млрд. (возврат НДС - УНИАН) в год, сейчас стало 38. Я спрашиваю, почему? Кто мне может объяснить? Совершенно очевидно, что действуют воздушные схемы накачивания НДС несуществующего, и в этом механизме задействованы и налоговые службы, и таможенные службы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.