Бюджет Киева в 2009 г. по доходам был выполнен на 68%

Киевская городская государственная администрация подала в горсовет отчеты о выполнении бюджета Киева и Программы социально-экономического развития столицы в 2009 г. Об этом сообщается на персональном сайте Киевского городского председателя и главы КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«В общий фонд столичной казны поступило 12 млрд. 981 млн. 388 тыс. грн. - 68,2% годового плана. При этом половина доходов столицы досталась государству. Отметим, что план по доходам общего фонда бюджета Киева в 2009 г. составлял 19 млдр. 024 млн. 288,4 тыс. грн., в т. ч. субвенции из госбюджета - 1 млрд. 019 млн. 531,9 тыс. грн., дотации - 72 млн. 999 тыс. грн.», - информирует сайт.

Согласно обнародованным данным, основным источником наполнения столичного бюджета в прошлом году были налоги, обеспечившие 97,7% доходов общего фонда - 11 млрд. 637 млн. 320,9 тыс. грн. (81,9% годового плана). Самые существенные поступления обеспечивал налог на доходы физлиц: в 2009 г. по этой статье в бюджет столицы поступило 9 млрд. 381 млн. 424,1 тыс. грн. (85,8% утвержденного на год плана).

На втором месте по поступлениям - доходы от платы за землю. По этой статье общий фонд пополнился на 1 млрд. 743 млн. 149,8 тыс. грн., что составило 14,6% годового плана поступлений в общий фонд бюджета.

«В 2008 г., когда столичный бюджет составлял 25 млрд. грн., в бюджет государства было перечислено 4,5 млрд. грн., а в 2009 г. при бюджете Киева в 15 млрд. грн. государство получило 7,5 млрд. грн. Поэтому на ряд программ по развитию города и строительству важных инфраструктурных объектов денег в 2009 году катастрофически не хватало», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в своем комментарии.

Он сказал, что очень рассчитывает на поддержку правительства при формировании бюджета города на 2010 год.

«Мы и так упустили многие возможности из-за отсутствия финансового плана. Сейчас для нас очень важно, чтобы изъятия средств из городского бюджета в государственный были меньше, чем в 2009 году», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.