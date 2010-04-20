Эксперт: снижение процентных ставок по депозитам продолжается

Тенденция к снижению процентных ставок по вкладам физических лиц на прошлой неделе подтвердила свою устойчивость.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, в период с 12 по 16 апреля т.г. ставки в гривне более стремительно уменьшались по краткосрочным вкладам. Средняя ставка на срок 1 и 3 месяца упала на 0,25 пункта, на 6 и 12 месяцев - 0,15 пункта. На конец прошедшей недели процентные ставки по депозитам в гривне были такими: на срок 1 месяц – от 11 до 17% годовых; на 3 месяца – от 15,25 до 18,5%; на 6 месяцев – от 16 до 20%; на 12 месяцев – от 16 до 21%.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что по вкладам в иностранной валюте, напротив, снижение ставок больше коснулось депозитов со сроком размещения 6-12 месяцев – по вкладам в долларах США в среднем на 0,18 пункта, в евро - на 0,33 пункта. Краткосрочные (на 1 и 3 месяца) депозиты потеряли свою стоимость несколько меньше: по долларовым вкладам на 0,1 пункта, по вкладам в евро – на 0,2 пункта.

По информации эксперта, ставки по вкладам в долларах США следующие: на срок 1 месяц – от 4 до 9,5% годовых; на 3 месяца – от 5 до 10,6%; на 6 месяцев – от 5,5 до 11,25%; на 12 месяцев – от 6 до 12% годовых. По депозитам в евровалюте процентные ставки находятся в таких пределах: по вкладам на срок 1 месяц – от 2,5 до 9% годовых; на 3 месяца – от 2,25 до 10,25%; на 6 месяцев – от 2,5 до 11%; на 12 месяцев – от 2,75% до 11,5%.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, падение ставок в национальной валюте обусловлено необходимостью снижения стоимости привлекаемых ресурсов, так как средняя стоимость ресурсов, установившаяся на рынке до начала массового снижения ставок, была «неподъемной» для целей кредитования, постепенный возврат к которому становится все более актуальным для банков. Вклады в иностранной валюте теряют свою стоимость более существенно, так как потребность в валютных ресурсах для банков на данный момент ограничена.