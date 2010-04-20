Бюджет Киева-2010 презентуют 14 мая
18:56, 20 апреля 2010Финансы
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Заявляет фракция БЮТ
Презентация бюджета Киева на текущий год запланирована на 14 мая.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете, решение предварительно запланировать на 14 мая презентацию бюджета и программы социально-экономического развития Киева на 2010 год было принято на президиуме Киевского горсовета.
Так называемую «бюджетную сессию» Киевсовета планируется провести 27 мая 2010 года.
Прошлогодний бюджет был принят 6 марта 2009 года.
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