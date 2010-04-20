Бюджет Киева-2010 презентуют 14 мая

Презентация бюджета Киева на текущий год запланирована на 14 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете, решение предварительно запланировать на 14 мая презентацию бюджета и программы социально-экономического развития Киева на 2010 год было принято на президиуме Киевского горсовета.

Так называемую «бюджетную сессию» Киевсовета планируется провести 27 мая 2010 года.

Прошлогодний бюджет был принят 6 марта 2009 года.