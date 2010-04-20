Бюджет сегодня получил 1,27 млрд. грн.

По результатам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 1,270 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 14 июля 2010 года на 267,611 млн. грн. под 12% годовых; 12 января 2011 года – на 858,126 млн. грн. под 14%; 21 марта 2012 года – на 19,867 млн. грн. под 14% годовых.

По данным Минфина, в Стабилизационный фонд для финансирования подготовки к Евро-2012 будут направлены 124,146 млн. грн., которые были привлечены в результате продажи правительственных бумаг со сроком погашения 20 марта 2013 года под 14% годовых.

Номинальная стоимость одной ОВГЗ – 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации Нацбанка, в госбюджет по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в марте 2010 года поступило 8 млрд. 609,7 млн. грн. (с начала года – 13 млрд. 641,79 млн. грн.). Всего с начала года НБУ разместил ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации) на общую сумму 20 млрд. 031,79 млн. грн.