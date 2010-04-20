Эксперт: банки возобновляют кредитование населения

Банки постепенно начинают возобновлять кредитование населения с наименее рискованными условиями и предоставлением значительного авансового взноса и ликвидного обеспечения.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она сообщила, что количество банков, кредитующих на приобретение автомобиля, растет. В результате этого условия автокредитов постепенно меняются в сторону улучшения (для заемщиков). Процентные ставки по кредитам на автотранспорт снизились, их пределы на данный момент составляют 26-27% годовых, при этом условия кредитования большинства банков стали более прозрачными – скрытые комиссии и платежи стали менее актуальными. Некоторые банки также увеличили срок кредитования на иностранные авто до 5 лет включительно, а размер авансового взноса остался прежним – 30% от стоимости автомобиля.

По информации эксперта, кредиты на потребительские цели сейчас выдаются: под залог недвижимости - на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 50-60% от стоимости залога, в среднем под 30% годовых; под залог депозита - на срок действия депозита, под ставку 4-6% годовых к ставке депозита; кредитование участников собственных зарплатных проектов - на срок 1-3 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 36-45% годовых.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что по ипотечным кредитам условия не меняются: процентная ставка 23,59-29,4% годовых, наиболее часто встречающийся срок кредитования - 1-5 лет, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости недвижимости.