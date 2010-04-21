Тигипко: Рост ВВП в І квартале составил 5%

Рост ВВП в Украине в первом квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года составил 5%, в марте 2010 г. по сравнению с февралем - 6,8%.

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он также сообщил, что в первом квартале рост промпроизводства по сравнению с аналогичным периодом 2009 года составил 10%.

"Это хорошее начало. Мы видим, что экономика начинает потихоньку расти", - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственному проекту Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, Кабинет Министров ставит задачу снижения дефицита госбюджета в 2010 году до уровня не более 6% ВВП.

По словам первого заместителя главы Администрации Президента Украины Ирины АКИМОВОЙ, на сегодняшний день дефицит государственного бюджета Украины с учетом дефицита НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда составляет около 10% ВВП.

Вместе с тем, экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК оценивает потенциальный дефицит госбюджета Украины на 2010 год на уровне 20% ВВП.