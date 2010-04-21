Рост ВВП в 2010 году составит более 3,7%

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО ожидает увеличения роста ВВП в Украине по итогам 2010 года в сравнении с прогнозируемым показателем в размере 3,7%.

Об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Скажем, рост ВВП заложен 3,7%. Сегодня мы видим, что будет больше. Но мы оставляем консервативный вариант. Лучше мы будем иметь дополнительные поступления и сможем – условно – те же социальные стандарты еще повысить", - заявил С.ТИГИПКО, не назвав возможный, по его мнению, рост ВВП по итогам года.

Как сообщал УНИАН, ранее С.ТИГИПКО заявил, что рост ВВП в Украине в первом квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года составил 5%, в марте 2010 г. по сравнению с февралем - 6,8%.

24 марта Кабмин утвердил размер прогнозных макропоказателей социально-экономического развития Украины в 2010-м году, согласно которому рост ВВП должен составить 3,7%.