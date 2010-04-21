Кабмин убедил МВФ в выделении из бюджета на соцстандарты 25 млрд грн.

Правительство Украины убедило Международный валютный фонд в необходимости выделения в госбюджете на 2010 год на повышение соцстандартов 25 млрд. грн, что составляет 2% ВВП.

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

"Мы смогли убедить МВФ, что мы пойдем на то, что мы, несмотря ни на что, поднимем соцстандарты самым бедным. Мы говорим о тех, кто получает минимальную пенсию и заработную плату. Это заложено в бюджете, и это составляет около 25 млрд. грн., а это – 2% ВВП. МВФ уже на это практически согласился", - сказал он.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что в ближайшие дни намерен отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров о начале реализации новой программы сотрудничества Украины и МВФ.

Как сообщал УНИАН, ранее в интервью Reuters С.ТИГИПКО заявил, что Украина в ближайшее время предоставит проект новой программы сотрудничества с МВФ. Правительство рассчитывает получить по ней 12 млрд. долларов на ближайшие 2,5 года.