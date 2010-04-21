Кабмин останется без майских каникул

Кабинет министров в этом году не будет объявлять майские каникулы из-за критической ситуации в экономике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, открывая заседание правительства.

«Мы не будем объявлять каникулы на две первые недели мая. Это правда, что страна как-то привыкла отдыхать почти две недели. На самом деле, это совсем неплохо, если бы у каждой семьи был достаток, если бы наши города и села не нуждались в благоустройстве. Но сегодня ситуация в стране критическая», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, каждый день отдыха стоит сотни миллионов гривень. «Поэтому должны взять на себя ответственность и действовать по закону, не назначая дополнительных выходных и последующих отработок», - добавил он.

При этом глава правительства назвал такое решение непопулярным, в то же время сославшись на результаты социологических опросов, согласно которым 77% граждан считают, что экономическая ситуация в Украине плохая.

«Что же, сложить руки и ждать манны небесной? Нет. Выход один – работать», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.