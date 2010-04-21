Конгресс США разбирается с крахом Lehman Brothers

Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам не обеспечила должного надзора над ведущими американскими инвестиционными банками в преддверии кризиса, до основания потрясшего Уолл-стрит и распространившегося позже на финансовые рынки всего мира. Нынешняя председатель КЦББ США Мэри Шапиро признала это накануне на слушаниях в конгрессе по поводу так называемого "доклада Валюкаса", посвященного обстоятельствам краха компании Lehman Brothers в сентябре 2008 г.

Именно банкротство этого финансового конгломерата, обладавшего активами на сумму более 600 млрд долл. и считавшегося незыблемым, вызвало панику на рынках и послужило толчком для развития кризиса.

Теперь М.Шапиро с учетом кризисного опыта утверждает, что ее ведомство в любом случае вряд ли могло спасти Lehman Brothers. Но при этом она признает, что комиссия, на которую с 2004 г. были возложены обязанности по контролю над подобными компаниями, "делала недостаточно" в этом направлении. По ее словам, соответствующая программа "изначально" страдала от "нехватки ресурсов, специалистов и управления", т.е., надо полагать, внимания начальства.

Задним числом умывают руки и глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, и бывший министр финансов Генри Полсон. Показания Б.Бернанке, например, начинаются с констатации того факта, что Lehman Brothers была изначально неподнадзорна ФРС - в частности, потому, что не владела коммерческим банком.

"Разбор полетов" по итогам кризиса сейчас политически весьма актуален в США. Как раз в эти дни администрация занимается проведением через конгресс планов реформы финансовой системы страны, включая и надзорную ее составляющую. С тем, что такая реформа жизненно необходима, согласны все, включая и республиканскую политическую оппозицию, но вот конкретное содержание проекта служит, разумеется, предметом раздоров и споров.

Отправной точкой для слушаний по краху Lehman Brothers служит доклад Антона Валюкаса - уполномоченного, назначенного судом по делам о банкротстве для того, чтобы разобраться в обстоятельствах дела. В марте А.Валюкас представил доклад объемом около 2200 страниц, в котором помимо всего прочего вскрывался механизм бухгалтерского сокрытия долгов в компании на сумму около 50 млрд долл. Уловка заключалась в том, что перед квартальными отчетами Lehman Brothers сбрасывал так называемые "токсичные", т.е. неликвидные активы, а затем тут же их перекупал /так называемые сделки "репо"/. По бумагам все выходило чисто, на практике долги росли.

Теперь американские законодатели хотят понять, насколько подобная практика была распространена и в других финансовых компаниях на Уолл-стрит, передает ПРАЙМ-ТАСС.