Украинские банки в I кв. сократили убыток в полтора раза

Украинская банковская система в I квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократила убыток более чем в полтора раза - до 4,423 млрд. грн. Эта информация обнародована на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков за январь-март т.г. сократились на 14% и составили 32,570 млрд. грн., расходы – на 17%, до 36,994 млрд. грн.

Нацбанк Украины отмечает снижение в марте доли иностранного капитала в банковской системе на 1% – до 34,2%, по состоянию на 1 апреля т.г., (на 1 января т.г. она была на уровне 35,8%, на 1 февраля – 35,2%, на 1 марта – 35,2%).

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал украинских банков на 1 апреля т.г. составил 128,390 млрд. грн., сумма собственного капитала – 126,731 млрд. грн.

По состоянию на 1 апреля т.г., в Украине насчитывалось 175 действующих банка. Из них, 51 банк – с иностранным капиталом, в т.ч., 18 банков - со 100-процентным иностранным капиталом.