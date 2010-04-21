Межбанк: торги открылись котировками 7,9180/7,9265 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9180/7,9265 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2723/0,2726 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6360/10,6515 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3434/1,3436 долл./евро (вторник, 20 апреля, - 1,3476/1,3478 долл./евро).

Во вторник, 20 апреля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл.