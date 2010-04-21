В пенсиях военных будут учитывать надбавки за службу в ЧУ?

Кабинет министров предлагает при начислении пенсий военнослужащим учитывать надбавки за службу в чрезвычайных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, открывая заседание правительства.

«Сегодня будет принято решение, которым ликвидируется диспропорция в размерах пенсий военнослужащим. Целому ряду военных пенсионеров, а их более 9 тысяч, не учли надбавки за особые условия службы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер уточнил, что речь идет о военнослужащих, которые несли службу на объектах по обслуживанию ядерного оружия, в составах экипажей подводных лодок, на полигонах по испытаниям ядерного оружия, на космодроме «Байконур» и тому подобное.

Н.АЗАРОВ добавил, что соответствующие изменения правительство сегодня внесет в порядок начисления пенсий военнослужащим. «Мы ликвидируем несправедливость», - подчеркнул премьер-министр.