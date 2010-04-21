Привлечение внешнего капитала банками более эффективно

Привлечение ресурсов на международных рынках через банковский сектор является более эффективным для Украины по сравнению с привлечением денег напрямую правительством, так как через банковскую систему деньги будут работать на экономику страны.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала экс-председатель правления «Правэкс-Банка» Наталья ЗУБРИЦКАЯ.

Она отметила, что привлечение денег государством напрямую может быть эффективным и не иметь негативных последствий для последующих поколений только в том случае, если кредиты берутся под реализацию конкретных государственных программ, которыми могут быть - строительство газотранспортного пути, строительство воздушного транзитного сообщения, инвестирования в инновационные масштабные проекты.

«В любом случае привлечение международных кредитов может быть оправданным шагом исключительно, если они берутся под проекты, которые будут работать на будущее страны и смогут не только окупить привлеченные кредитные деньги, но и усилить будущий потенциал страны», - сказала Н.ЗУБРИЦКАЯ.

По ее мнению, с учетом ожиданий стабилизации ситуации в Украине, как политической, так и экономической, повышения суверенных рейтингов страны, а также с учетом избыточной ликвидности в ряде регионов мира, интерес к инвестированию в Украину постепенно начинает расти. Данная ситуация, по мнению Н.ЗУБРИЦКОЙ, оптимальна для выпуска евробондов и привлечения инвестирования из-за рубежа.

«Очень важно сегодня улучшить инвестиционный климат в стране и на законодательном уровне убрать все факторы, которые могут препятствовать вхождению инвесторов на длительный срок и возврату денег наших граждан, которые уже давно находятся в банках других стран, - а это очень значительный капитал», - подчеркнула Н.ЗУБРИЦКАЯ.

Она сообщила, что привлечение ресурсов посредством выпуска евробондов целесообразно по ряду причин. Первое - стоимость, то есть если есть возможность привлечь ресурсы по более низкой цене, чем на внутреннем рынке (депозиты и т.д.). Второе – более длительный срок привлечения – как правило, евробонды выпускаются, минимум, на три года в отличие от депозитов, которые в Украине на сегодня привлекаются на срок не более 1 года.

Третье – диверсификация портфеля пассивов. Четвертое – дополнительный объем привлечения, если недостаточно ресурсов внутри страны. Пятое – наличие спроса на валютные размещения (кредиты).

В тоже время Н.ЗУБРИЦКАЯ отметила, что действующее на сегодня ограничение на валютное кредитование может стать причиной, по которой мы не увидим массового выпуска еврооблигаций украинскими банками.

По ее словам, в существующих условиях банку целесообразно проводить выпуск еврооблигаций в двух случаях. Первый случай - если банк не может привлечь достаточно валюты на внутреннем рынке для поддержания ранее выданного действующего портфеля – но такие банки, как считает Н.ЗУБРИЦКАЯ, не имеют перспектив привлечь деньги из-за рубежа в ввиду высоких рисков. Второй случай – если банк имеет достаточно клиентов экспортеров, которые получают значительные поступления в валюте и могут претендовать на получение валютных кредитов. Такие банки, по мнению эксперта, на сегодня имеют все шансы напрямую привлечь деньги на международных рынках.