Функции контроля уплаты соцналогов возложат на Пенсионный фонд

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, которым предлагается возложить функции контроля по уплате социальных налогов на единый орган - Пенсионный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что «в результате принятия этого законопроекта субъекты предпринимательской деятельности сократят отчеты приблизительно на 3 млн. ежегодно и число проверок ежегодно сократится на 400 тысяч. Большая экономия будет по администрированию – более 100 млн. грн. можно будет сэкономить за счет того, что не нужно будет ходить на соответствующие проверки», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что принятие этого закона станет первым шагом для принятия закона о едином социальном налоге, проект которого может быть вынесен на рассмотрение правительства уже в ближайшее время.