ВВП РФ вырос за квартал на 0,6%

ВВП России в первом квартале 2010 года вырос на 0,6 процента к четвертому кварталу 2009 года, в марте рост составил 0,2 процента к февралю со снятой сезонностью, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, сообщает Рейтер

К марту прошлого года рост составил 4,9 процента.

В феврале к январю ВВП России сократился на 0,9 процента, сообщало ранее министерство, к февралю 2009 года спад был 0,7 процента.

Министерство ожидает, что рост продолжится, однако пока не готово говорить об устойчивых положительных тенденциях.

"Ожидаем роста во втором квартале, признаки оживления есть, но говорить об устойчивости рановато... Инвестиционный и потребительский спрос пока не устойчивый", - сказала Набиуллина.

Сценарные условия развития экономики РФ в 2011-2013 годах, а также уточненный прогноз на 2010 год министерство планирует внести в правительство до майских праздников.

Набиуллина сказала, что корректировке подвергнется прогноз цен на нефть и роста ВВП РФ, который в этом году "может быть около четырех процентов".

Последний прогноз министерства на этот год - 3,1 процента, цена на нефть - $65 за баррель.

Накануне министр финансов РФ Алексей Кудрин также сказал, что экономика России может вырасти по итогам года на четыре процента.