ГПУ проверяет бюджетные потоки при Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины проводит проверку актов Контрольно-ревизионного управления относительно соблюдения бюджетного законодательства предыдущим правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА журналистам в Кабинете министров, комментируя сегодняшний вызов в Генпрокуратуру и.о. министра финансов в предыдущем составе правительства Игоря УМАНСКОГО.

«Сейчас Генеральной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства, то есть проверяются акты КРУ, которые поступили в Генеральную прокуратуру. И по каждому факту, безусловно, вызываются должностные лица, которые все прибывают, кто есть, а кого нет – не прибывают», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

При этом заместитель генпрокурора подчеркнула, что бывшие должностные лица не проходят процедуру допроса следователями прокуратуры. «Никто никого не допрашивает. Допросов нет. Их просто опрашивают, ставят им вопросы, они объясняют свои позиции – законно-незаконно. Вот и все, что происходит», - объяснила она.

Т.КОРНЯКОВА также опровергла заявление оппозиции об осуществлении Генпрокуратурой политических репрессий в отношении бывших членов правительства. «Репрессий никаких нет», - подчеркнула она.

Заместитель генпрокурора также сообщила, что 29 апреля состоится заседание коллегии Генеральной прокуратуры по рассмотрению вопроса соблюдения бюджетного законодательства.