Греция попросит 61 млрд. долларов

Греция начинает переговоры об активации механизма экстренной помощи в размере 45 млрд. евро ($61 млрд.). Представители правительство страны встречается с коллегами из ЕС, представителями МВФ и ЕЦБ, сообщает Bloomberg.

Стране-должнику необходимо представить реальные механизмы снижения огромного дефицита бюджета с тем, чтобы обеспечить доступ к заемным средствам кредиторов. Правительство Греции рассчитывает получить около 10 млрд. евро до конца мая текущего года, а стремительно растущие расходы на обслуживание долга еще больше нагнетают ситуацию.

"Нет никакой уверенности в том, что Греция сможет обеспечить финансирование текущих операций в мае. Мы получим необходимые средства или на международных рынках, или со стороны наших партнеров", - заявил министр финансов этой страны Георгиос Папаконстантину. По его словам, начавшиеся переговоры займут около десяти дней.

Бюджетный дефицит Греции составляет 12,9% от валового внутреннего продукта, что в 4 раза превышает установленный для еврозоны предел. Сложившаяся ситуация подорвала доверие инвесторов не только к Греции, но и к единой европейской валюте. В результате евро с начала года обесценился на 6,1%.